台灣大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫已於松山文創園區實施，導入5G AIoT七大應用，成為台灣第一個室內外均採用5G專網融合技術應用服務的古蹟智慧園區。現場也有台灣大與啟雲科技合作開發的主題專屬AR智慧拍照機，民眾可免費體驗，感受古蹟觀光新模式。

「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」支援中、英、日、韓四種語言的AI語音客服諮詢，以滿足不同國籍遊客需求。（陳大任攝）

台灣大表示，在國家發展委員會與亞洲．矽谷的指導下，攜手緯創數技、華電聯網、聯齊科技、魅力五月、雲達科技組成5G專網台灣隊，以松山文創園區作為示範點，導入5G AIoT七大應用。例如藉由AI運算「5G 360°全景暨多視角直播」，提供室內外360度環景畫面的即時拼接與串流；「松鴨桑AR擴增實境導航功能」搭配中、英、日、韓4種語言客服諮詢，助觀光客暢行無礙，旅遊體驗加倍；「5G移動式多功能服務機器人」讓園區安全監控覆蓋率提升至95%，緊急安全事件處理時間效率提高4倍。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，松山文創園區為台北市占地最大且歷史悠久的國際型文創聚落，園區國外遊客即占7成，加上腹地遼闊，園區達6.6公頃，台灣大持續以Telco+Tech策略攜手5G生態系夥伴，突破古蹟場域施工的限制，整合5G、大數據與千萬級用戶營運經驗，導入5G專頻專網，透過5G的大頻寬、廣連結、低延遲特性及固定無線接取（Fixed Wireless Access, FWA）之網路部署方式，推出多語言即時翻譯服務、5G移動式多功能服務機器人、安防監控和能源管理等7大創新應用。同時，也助力園區營運管理，安全監控覆蓋率提升至95%，緊急安全事件處理時間效率提高4倍。

朱曉幸表示，台灣大將以松山文創園區作為示範點，將案例複製到全台各地古蹟園區與各類展館，也期待配合國家南向政策前進東南亞，將成功案例輸出海外，加速文創產業智慧化發展。

古蹟不只要守護，更需要活化才能永續長存。早在2009年，台灣大即聯手富邦建設投資成立「臺北文創」，和台北市政府簽訂松山文創園區BOT契約，藉由商業投資創造營收利潤回饋市府，用於保存活化松菸古蹟區。作為台灣第一宗文創BOT案，台北文創自2013年開幕營運，截至2024年6月為止，回饋至「台北市文化設施發展基金」的總金額已超過15億元，協力帶動松山文創園區成為Google全球十大熱搜文化景點之一。