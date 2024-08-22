美系外資表示，看好世芯-KY的長期業務，以及其高達70%占比的AI半導體營收對於營運持續具有建設性。世芯-KY預計在明(23)日舉辦法人說明會，預計重點可能會是世芯-KY在主要雲服務提供者(CSP)的新專案上進展；再者，英特爾Habana的重組及其和世芯-KY得專案合作；第三、台積電(2330)漲價對2025年利潤的影響；最後，即中國理想汽車項目現狀及其他中國業務發展情況。

美系外資表示，初步預估世芯-KY第二季營收季增長30%，比最初的估計高出22%，主要優勢歸因於AWS 7奈米專案，有鑒於世芯-KY的穩健執行力，看好該專案的生命週期將延續到第三季。因此，看好世芯-KY年第三季營收將進一步增長。另外，也看好世芯-KY得AWS專案收入今年可能成長逾50%，好於市場預期的30~50%。然而，因為AWS專案的獲利率稀釋，認為世芯-KY第二季的毛利率可能只會小幅提高至19.3%，但單季每股收益仍可能優於預期。

美系外資表示，預期世芯-KY在2024年強勁之後，2025年營收將再增長20%~30%，世芯-KY在2025年的主要增長動力將是英特爾Habana Gaudi 3，估計它將占世芯-KY在2025年收入的37%，其次是AWS和理想汽車。現階段維持世芯-KY目標價4280元、評等加碼。

美系外資表示，市場投資者對英特爾Havana寄予厚望，但最近的供應鏈檢查表明，Habana的Gaudi 3(5奈米)到2025年都將從台積電獲得足夠的CoWoS-S產能，這應該能夠轉化為對世芯-KY約700~800億美元的收入貢獻。此外，調查也顯示，台積電還在2025年下半年為Annapurna實驗室配置CoWoS-R產能，這可能與世芯-KK的3奈米晶片生產有關。