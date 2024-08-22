西班牙為全球最大橄欖油生產國，根據該國橄欖油裝瓶協會Anierac的資料，2024年上半，西班牙人購買了1.07億公升的各類橄欖油，低於葵花籽油的1.79億公升。

但是在今年以前，橄欖油一直是西班牙家庭最受歡迎的食用油，2023年佔到食用油市場銷量的62%，葵花籽油則佔近34%。

Anierac的發言人Primitivo Fernandez說，很明顯，西班牙的橄欖油消費量正在下降。有些家庭以前只買橄欖油，現在第一次買葵花籽油。

Anierac表示，今年上半，橄欖油銷量年減18%。根據官方數據，葵花籽油在去年銷量為增加25%。

官方資料顯示，去年瓶裝葵花籽油的平均售價為每公升1.86歐元，而更貴的橄欖油價格則高達每公升6歐元，較2022年高出50%。

西班牙供應全球約40%的橄欖油，但由於春季熱浪和長期乾旱，導致過去兩年橄欖收成減少，更導致了橄欖油價格翻倍，來到創紀錄水準。

根據西班牙農業部的2023年食品消費趨勢報告，橄欖油已經超出了西班牙貧困家庭的承受能力，他們正轉向更便宜的葵花籽油。

報告說，截至去年底，橄欖油主要是由中上階層家庭消費。

在去年，在超市一公升裝的特級初榨橄欖油售價高達14.5歐元，使得超市將它們歸為貼有安全標籤的產品類別，即列為高售價和需要防竊的商品。

今年六月，西班牙政府削減了橄欖油的增值稅，使得今年售價有稍微較便宜。