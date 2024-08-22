鱈魚香絲也能拿來煮湯？一名網友近日在臉書自炊社團分享獨門料理方式，竟是把整包北海鱈魚香絲倒進湯裡面煮成火鍋，讓約1500名網友全都看呆，質疑煮湯是否好吃，也好奇口感如何，不過有內行人透露，業者早在包裝上註明，鱈魚香絲除了直接吃之外，還可以炒菜、煮湯、煮稀飯。

一名網友近日在臉書社團「愛煮菜」分享自己的料理，只見他貼出兩張照片，第一張的大湯鍋裡面有玉米、雞肉，另外準備了一包鱈魚香絲；第二張照片的湯鍋已煮沸大滾中，原PO隨後放入牛肉片、豆皮等配料，接著將整包鱈魚香絲倒進去，原PO笑說「北海北海…鱈魚香絲」。

貼文上線後吸引近1500名網友點讚，上百人留言討論「開眼界了，這樣好吃嗎」、「這是什麼神奇的煮法」、「為什麼看你煮飯會有歌聲」、「哪來的黑暗料理」；也有內行人貼出鱈魚香絲的包裝，指出業者早就在包裝上註明鱈魚香絲可以拿來炒菜、煮湯、煮稀飯，也常透過官方粉專分享各種料理方式，其他人直呼「除了製造日期，沒看過其他東西」、「居然真的有欸，笑翻」。

其他「大廚」也分享「拿去炸會更好吃」、「煮砂鍋魚頭有加過，蠻好吃的，氣炸鍋烤一下再放砂鍋會更好吃，也可以代替扁魚煮白菜滷喔」、「鱈魚香絲已經有調味，建議先試吃再考慮需不需要放鹽巴」、「我有加進蛋餅過，記得先剪成小段小段的，不然會太長一條。」