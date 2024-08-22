林逸欣中秋前夕化身「音樂精靈」關懷憨兒送暖做公益，不僅捲起衣袖當「愛心女工」陪同包裝愛心月餅，還合體憨兒音樂王子陳立尬琴交流同歡，用歡樂音樂趴與憨兒「月圓人團圓」提前過中秋。

音樂才女林逸欣受「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」邀請，特別為「2024真善美中秋公益禮盒 憨樂月餅中秋義賣」 擔任公益大使，並於中秋前夕到基金會與憨兒們共度中秋。為了歡迎這位氣質才女到訪，有「憨兒鋼琴王子」稱號的Alex陳立，特別以一首經典曲目〈卡農〉的鋼琴獨奏來迎接心目中的女神。有中度智能障礙合併自閉症的他，憑著天生絕佳音感彈出流暢的優美旋律，甚至在不用看譜的狀況下彈奏出完整曲子，如此駕輕就熟的神乎奇技，讓林逸欣現場看到感動到紅了眼眶，相當佩服。

林逸欣陪伴憨兒們一起包裝愛心月餅。（真善美社會福利基金會提供）

林逸欣隨後用自己擅長的音樂才華來與現場的憨兒們同歡，現場特別演奏電影《不能說的秘密》中一小段鬥琴片段，只見她的高超琴藝讓憨兒們徜徉在悠揚琴聲中，宛如散發女神光彩般讓全場聽完報以熱烈掌聲，現場頓時變成鋼琴音樂演奏會般熱鬧！林逸欣特別以這首耳熟能詳的歌送給全場憨兒們外，並希望透過演奏與陳立做鋼琴音樂交流「交朋友」，她表示：「希望之後有機會能跟陳立合作，一起來場四手聯彈。」

林逸欣陪伴憨兒們一起包裝愛心月餅。（真善美社會福利基金會提供）

這次擔任「2024真善美中秋公益禮盒 憨樂月餅中秋義賣」 益大使的林逸欣，除了現場開啟音樂趴與憨兒們同歡外，更無酬擔任志工，與憨兒們一起擔任一日店長義賣公益禮盒為弱勢族群送暖，還自掏腰包認購禮盒，可說送愛心不遺餘力。此外，林逸欣還現場捲起衣袖當起「包裝女工」，把憨兒當「前輩」學包裝公益禮盒，只見跟憨兒當起一日限定同事的她變身啦啦隊女神與憨兒們一起呼口號，「我們一起把禮盒賣光光」。

林逸欣陪伴憨兒們一起包裝愛心月餅。（真善美社會福利基金會提供）

身為這次公益大使的林逸欣，現場與憨兒們一同義賣禮盒做公益之餘，不忘一嚐美味的月餅。善盡職責的她特別跟大家推銷，喜歡嘗試多樣口味月餅的她，更提供自己「保纖」保持身材的撇步：「平常我吃東西就是以『少量多餐』的原則，也因此秉持著這樣的觀念，每次吃月餅就吃一小口，嚐味道即可，既能夠『應景』又能減輕身體負擔，維持身材。」

而近期忙著音樂劇演出的林逸欣透露在忙碌之餘持續創作，期望能在年底發行新作品，提及中秋節如何度過，她透露過去最難忘的一次中秋是撓著烤肉架回台南跟家人團圓烤肉賞月，她笑說：「今年如果有時間，也想重溫當年記憶，雖然烤得滿身大汗，但家人們聚在一起的感覺真的很溫馨很難忘。」