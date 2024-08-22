太魯閣國家公園管理處勉勵轄內及周邊社區學子，將對國小5年級至研究所學生發放獎助學金，藉此培育人才。太管處表示，9月1日至30日受理申請，經審核評比後，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配，頒給審核通過的學生獎助學金，金額為1000元至1萬元不等。

太管處表示，園區及周邊社區學生不僅是社會未來重要的力量，也極可能成為參與國家公園經營管理的人才，希望透過獎助學金鼓勵優秀學子，也培養國家公園及各領域的專業人才。

獎助學金發放對象從國小5、6年級到研究所且學業及操性成績優異、錄取大專或具特殊才藝的學生，只要設籍在太魯閣國家公園轄區及周邊社區，包括花蓮縣秀林鄉佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村、水源村、銅門村，南投縣仁愛鄉榮興村、翠華村、力行村、大同村、德鹿谷村（合作村）、都達村，台中市和平區平等里2年以上都可申請。

太管處指出，經審核通過，國小學生每人可獲頒獎學金1000元至2000元，國中2000至3000元，高中3000元至5000元，大專及研究所5000至8000元，錄取大學（含四技、二技，需完成註冊）4000元至8000仟元，以及特殊才藝助學金為6000至10000元整，另外，低收入戶學生不受設籍2年限制，得優先錄取。

太管處表示，獎助學金實施要點與申請表可至太魯閣國家公園官網下載，或向相關村里辦公室索取，填寫申請表及備妥相關文件後，可在9月1日起至30日止（郵戳為憑），郵寄至「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育科」（信封請註明申請獎助學金），或是在上班時間（每周一至周五上午8時30分至傍晚5時30分）親送。