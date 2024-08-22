韓聯社22日報導，據韓國文化體育觀光部22日公布的「世宗學堂改革方案」（2024—2027），韓國政府將構建基於人工智慧（AI）的「i-世宗學堂」平台，並將世宗學堂的數量從當前的256個增至300個。

作為在海外推廣韓語的前哨站，世宗學堂學員人數從2007年開設韓語講座以來增加300倍左右，線上線下累計學員超過106萬人次。以今年2月為準，還有1.5萬多人在等待報名聽課。

韓國文化體育觀光部就此將基於人工智慧和大數據，在2027年前構建學習平臺「i-世宗學堂」，在海外各地設置伺服器，提供不受時間和空間限制的定制型學習內容，幫助學員更方便學習韓語。

韓國文化體育觀光部還將從明年起定期調查韓語教育情況，並基於當前和潛在需求等統計數據，在2027年將世宗學堂數量增至300個。與此同時，加大對韓語教師的培訓力度，將持有資格證的比例從當前的50％提升至2027年的70％。