韓聯社22日報導，據韓國文化體育觀光部22日公布的「世宗學堂改革方案」（2024—2027），韓國政府將構建基於人工智慧（AI）的「i-世宗學堂」平台，並將世宗學堂的數量從當前的256個增至300個。
作為在海外推廣韓語的前哨站，世宗學堂學員人數從2007年開設韓語講座以來增加300倍左右，線上線下累計學員超過106萬人次。以今年2月為準，還有1.5萬多人在等待報名聽課。
韓國文化體育觀光部就此將基於人工智慧和大數據，在2027年前構建學習平臺「i-世宗學堂」，在海外各地設置伺服器，提供不受時間和空間限制的定制型學習內容，幫助學員更方便學習韓語。
韓國文化體育觀光部還將從明年起定期調查韓語教育情況，並基於當前和潛在需求等統計數據，在2027年將世宗學堂數量增至300個。與此同時，加大對韓語教師的培訓力度，將持有資格證的比例從當前的50％提升至2027年的70％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。