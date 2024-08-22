雲林縣最熱門的免費路跑活動「西螺七崁路跑」今舉行記者會公開報名時程，明日（23日）準中午12點報名。（周麗蘭攝）

雲林縣最熱門的免費路跑活動「西螺七崁路跑」去年10分鐘就額滿，不少民眾向隅，今年路線是七崁武術的「三崁」，即二崙鄉田尾村、湳仔村、犁份庄，將於10月6日舉行，為求報名公平起見，明（23日）中午12點準時開放，只有2400個名額！

西螺七崁武術有振興社、勤習堂、武野館3大流派，早年有7個宗族聯防區域，俗稱「七崁」（或七欠）。西螺七崁武術文教基金會多年來舉辦短程路跑以喚醒年輕學子關注，2022年起與縣府合辦西螺七崁路跑，擴大參與民眾。

七崁路跑第一年跑「頭崁」西螺廣興里附近，第二年跑「二崁」西螺吳厝里附近，今年將在10月6日跑「三崁」二崙鄉田尾村、湳仔村、犁份庄。長度分成4公里、9公里、21公里。

西螺七崁路跑費用全免且贈送豐富獎品，是雲林縣最熱門的路跑活動之一，去年開放報名10分鐘內就額滿關閉，今年特地提早1天公布，明日23日中午12點開放，今年完賽將贈送運動毛巾、環保提袋、獎牌、西螺名產醬油禮盒、犀牛望月造型的三崁龍珠。

雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源、縣議員黃勝志、游淑雲、顏忠義、廖偉晴、王鈺齊、李明哲22日出席宣傳記者會。

教育處長邱孝文表示，親子可以一起參加的休閒組4k，路線是來回西螺大橋，名額1200名，自我挑戰的9K挑戰組名額有600名，專業的21K名額有600名。

張麗善表示，縣府為發展武術文化與西螺七崁武術文化基金會舉辦路跑活動寓教於樂，將會陸續跑完七崁；縣府也把七崁武術與年輕人喜愛的街舞結合尬舞，使武術文化傳承下去，感謝西螺七崁武術文教基金會群策群力為發揚武術所做的一切努力。

22日記者會中展示最新編舞的西螺七崁武術健身操。（周麗蘭攝）

22日記者會中展示最新編舞的西螺七崁武術健身操，基金會榮譽董事長李明哲表示，武術練習前少有舒筋活骨的暖身作，今年特別結合現代化的音樂節奏，融入七崁武術拳母，將在社區推廣，鼓勵婆婆媽媽們一起跳。