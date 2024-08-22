台北市青年局自6月1日成立以來已近100日，局長殷瑋公布未來業務亮點，包含提供學生社團、公協會只要舉辦青年相關活動，補助最高2萬元，年輕人至海外實習2至3個月，補助每人10至15萬元，並推全國首創青年實習津貼，媒合國內企業實習，每人每月5000元最多3個月，以陪伴青年多元發展，培養國際觀並彌平學用落差等。

殷瑋指出，學生社團、公協會只要舉辦青年相關活動，提出計畫經青年局審核通過後，單一活動可獲得最高2萬元補助、量能100案，跨校活動則為5至10萬元，期盼透過協助青年自我實現及活動學習成長，陪伴青年多元發展。

而為推廣年輕族群國際觀，殷瑋說，預計明年將優先其他地方政府，首創媒合年輕人至海外包含目標國外地方政府、NGO和NPO等處，實習2至3個月，補助每人10至15萬元，並推動海外市場參展、比賽及海外志工等。讓青年掌握國際發展趨勢並助攻未來職涯發展，培力青年關注全球議題，期盼青年成為具影響力的世界公民。

至於職涯部分，許多人透過實習進入企業，但實習通常沒有薪資讓部分青年卻步。殷瑋表示，為彌平學用落差，規劃媒合NGO、新創和數位科技產業等112家企業，提供轉職青年和應屆畢業生每月5000元最多3個月實習津貼，讓他們找到適合方向或實習結束後入職公司，此外，也補助青年實體及線上職能相關訓練課程費用最高1萬元。

而創業年輕族群部分會先租賃共享空間做為起點，租金市場價平均約為每月1萬5000元，青年局除提供創業資源輔導的一站式窗口外，也將推創業共享空間租屋補助計畫，每月1萬元共6個月。