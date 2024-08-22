全新的Veriton Z2524G商用AIO桌機內建Windows 11專業版作業系統，符合不同類型中小企業及SOHO族需求；採用IntelR Core Ultra 5處理器，搭載類神經元NPU，專為支援新興AI應用程式而生，無論是用於創作、程式設計、各項運算工作皆能游刃有餘，作業更有效率。另外Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）能自動改善光線條件，同時過濾不必要的環境噪音，滿足希望能在視訊會議中保有最佳狀態的使用者需求。
Acer Veriton Z2524G商用桌機提供商務級安全性，支援TPM2.0安全管理機制、Kensington鎖孔等功能，確保資料受到嚴格的保護，讓工作流程更加順暢；具備完整的擴充埠，包含USB、HDMI能夠自由、安全地連接所有設備，並為未來升級做好準備；具備Wi-Fi 7連線順暢不中斷，還具有專屬管理工具，包括 Acer Office Manager以及Acer Control Center，讓IT人員輕鬆管理多台裝置。
Acer商用桌機率積極使用消費後回收塑膠再生材料（PCR）和可回收包材，將環境負擔降至最低，實現Acer Earthion的環保永續使命。這一系列產品不僅提供高效的商用解決方案，同時體現對環保和可持續性的承諾。
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