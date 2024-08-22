台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，松山文創園區為台北市占地最大且歷史悠久的國際型文創聚落，園區國外遊客即占7成，加上腹地遼闊，園區達6.6公頃，台灣大持續以Telco+Tech策略攜手5G生態系夥伴，突破古蹟場域施工的限制，整合5G、大數據與千萬級用戶營運經驗，導入5G專頻專網，透過5G的大頻寬、廣連結、低延遲特性及固定無線接取(Fixed Wireless Access, FWA)之網路部署方式，推出多語言即時翻譯服務、5G移動式多功能服務機器人、安防監控和能源管理等7大創新應用，打造全台首座世界級古蹟智慧園區，重塑古蹟觀光新模式，加速國內外遊客獲取園區資訊時間，及優化觀光娛樂體驗。同時，也助力園區營運管理，安全監控覆蓋率提升至95%，緊急安全事件處理時間效率提高4倍。台灣大將以松山文創園區作為示範點，將案例複製到全台各地古蹟園區與各類展館，也期待配合國家南向政策前進東南亞，將成功案例輸出海外，加速文創產業智慧化發展。

朱曉幸進一步談到，該案子算是一個政府的補助計畫，不論是文化、科學園區等，主要就是達到加速體驗，效應評估原則上還是在「落地」，畢竟每一個園區都很複雜，面積很大、人流很多，都是要針對不同需求進行規劃。她也進一步分享，現在5G專網示範場域會先以國內文化園區的導入為首要目標，下一個會是在新北市，同樣也是文創園區，至於確切位置，則當然先賣關子。

松山文創園區佔地6.6公頃，5G專網規模化涵蓋已達80%，由台灣大客製化5G應用需求，採用5G獨立組網架構(Standalone Architecture, SA)，透過大功率(4x5W)國產基站以及固定無線接取(Fixed Wireless Access, FWA)之網路部署方式，憑藉高傳輸速度、低延遲與大容量優勢，整合無線通訊、資料及應用，建置「5G移動式多功能服務機器人」、「5G即時偵測園區管理BodyCam」、「松鴨桑AR擴增實境導航功能」、「5G 360度全景暨多視角直播」、「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、「加值能源管理服務」、「智慧數據全戰情管理平台」等七項服務。