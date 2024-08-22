出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，從公館國小首屆音樂班畢業生走上打擊音樂路，隻身赴美奮鬥成為國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家，在今年的金曲獎中，以《自由的姿態》專輯中的〈嗨高科技〉一曲，榮獲「2024 金曲獎」第35屆演奏類最佳作曲人獎殊榮。苗栗縣長鍾東錦22日表揚她是「苗栗客家之光」蘇郁涵感性表示，榮獲金曲獎是「家裡給的肯定」，對她意義更深。

出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，現在已是國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家。（謝明俊攝）

蘇郁涵出生在純樸的苗栗縣公館鄉，母親任教公館國小，蘇郁涵音樂啟蒙是從學習鋼琴開始，都是由父親騎著機車載她去上課，當年公館國小成立首屆音樂班，因招生不足，母親身為學校老師，就把蘇郁涵拉進音樂班湊人數，不成想卻栽培出一個國際知名的鐵琴演奏及音樂創作家。

出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，現在已是國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家，榮獲「2024 金曲獎」第35屆演奏類最佳作曲人獎殊榮，苗栗縣長鍾東錦22日頒發苗栗之光表揚。（謝明俊攝）

蘇郁涵在公館國小音樂班，起先被安排學大提琴，因受不了背著大提琴的繁累，決定背著母親偷偷地改學只需2根鼓棒的打擊樂，從此開創出她輝煌的打擊樂演奏生涯，在北藝大完成碩士學位後，蘇郁涵嚮往爵士樂的自由創作空間，自籌學費赴美國波士頓伯克利音樂學院進修，接下來留在紐約全力發展爵士鐵琴演奏及音樂創作。

出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，現在已是國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家，榮獲「2024 金曲獎」第35屆演奏類最佳作曲人獎殊榮，22日贈送得獎CD給苗栗縣長鍾東錦。（謝明俊攝）

出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，現在已是國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家，榮獲「2024 金曲獎」第35屆演奏類最佳作曲人獎殊榮，苗栗縣長鍾東錦22日頒發苗栗之光表揚。（謝明俊攝）

美國爵士樂最重要雜誌DownBeat評價蘇郁涵為「像是一本最好的小說，說盡了所有的美好」並提名為年度「崛起新秀」，她在今年第35屆金曲獎以「自由的姿態」專輯中的「嗨高科技」一曲，榮獲「演奏類最佳作曲人」獎項，蘇郁涵精湛的演奏技巧與的風格獨具的爵士創作，在國際樂壇不斷獲得各種肯定和贊許，至今出版4張專輯「孤獨飛行」、「自己的房間」、「城市型動物」，曾獲六座台灣金音創作獎包括「年度最佳專輯」、「最佳爵士專輯」、「最佳爵士單曲」、「最佳樂手」、「最佳新人」，並多次入圍金曲獎「最佳演奏類專輯」、「最佳作曲人」、「最佳專輯製作人」、「最佳演奏錄音專輯」獎項，以及Downbeat和All About Jazz年度最佳專輯等；現為世界頂尖鐵琴品牌Ludwid-Musser Vibraphone的代言人，電子打擊鍵盤Alternate Mode的MalletKat藝術家，以及紐約極富盛名的爵士唱片廠牌Sunnyside Records旗下的音樂家。

出身苗栗縣公館鄉的蘇郁涵，現在已是國際知名爵士鐵琴演奏及詞曲創作家，榮獲「2024 金曲獎」第35屆演奏類最佳作曲人獎殊榮，22日由母親陪同到苗栗縣政府接受縣長鍾東錦表揚。（謝明俊攝）

前往美國進修爵士樂之前，蘇郁涵即展現創作才華，曾以「頭哪毛的色」一曲，獲「原創流行音樂大獎」客語組首獎、「苗栗客家音樂大賽首獎」、「第1屆台北數位藝術節開幕展演首獎」等獎項，台北藝術大學管弦與擊樂研究所打擊樂演奏碩士畢業後，前往美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）深造爵士鐵琴即興演奏，爾後旅居紐約，長年於美國、歐洲和亞洲各地巡迴演出個人作品，並在台灣爵士樂壇與眾多知名爵士樂手合作，曾參加台中爵士音樂節、台北爵士音樂節、兩廳院夏日爵士派對『咆哮吧帕克精神』等演出，獲「苗栗之光」表揚，實至名歸。

苗栗縣長鍾東錦22日利用蘇郁涵短暫返台空檔，在縣府頒獎表揚蘇郁涵是「苗栗之光」、「客家之光」並希望蘇郁以錄製影片的方式，鼓勵苗栗縣更多的小音樂家努力追求自己的夢想。蘇郁涵由母親陪同受獎，她表示，先前曾多次入圍金曲獎，但是與將項擦身而過，雖然她在國際已得過許多獎項，但是這次獲得金曲獎，是來自家裡的肯定，對她意義非凡。