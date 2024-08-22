海廢變樂器！海科館歡慶祖父母節「跨齡創聲音樂會」周日登場。

教育部自2000年8月29日發起我國第1屆「祖父母節」，訂於每年8月的第4個星期日慶祝及辦理相關活動。海科館為慶祝祖父母節，於本周日推出「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，將以海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆的打擊樂曲，呈現出具創意的互動音樂表演，讓民眾體驗獨特又吸睛的音樂饗宴。當天海科館也提供全國65歲以上長者憑身分證明，可全館全區免費參觀之優惠。

海科館為慶祝祖父母節，於本周日推出「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，以一系列的海廢樂器呈現出具創意的互動音樂表演，讓民眾體驗獨特又吸睛的音樂饗宴。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館為慶祝祖父母節，於本周日推出「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，以一系列的海廢樂器呈現出具創意的互動音樂表演，讓民眾體驗獨特又吸睛的音樂饗宴。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館表示，音樂會的表演者集結有幼、童、青、中、銀等多齡共同參與這場演出，最小年齡為4歲，最高齡則有4位90歲以上的樂齡長者，為一場海廢樂器首創與多元音樂創聲的演出。

海科館為慶祝祖父母節，於本周日推出「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，以一系列的海廢樂器呈現出具創意的互動音樂表演，讓民眾體驗獨特又吸睛的音樂饗宴。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館為慶祝祖父母節，於本周日推出「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，以一系列的海廢樂器呈現出具創意的互動音樂表演，讓民眾體驗獨特又吸睛的音樂饗宴。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館說，海廢樂器的打造，發想與緣起於海廢垃圾已成為全球共同關注的議題，而漂浮在海面的浮球、漂流木和垃圾於淨灘時常出現，以「無國界」的型態散落在各國海灘。

為了永續利用，海科館今年邀請樂器修復師、同時也是音樂人的林育生創意發想，打造一批海廢樂器，而這批樂器也在老師繆立祥、陳玉梅的帶領下，讓海科館樂齡學習中心「幼夠青銀海廢樂團」的樂齡學員，體驗學打爵士鼓、手鼓、沙鈴、木魚等敲擊的樂趣，每周課程都有老幼共學，學員表示「沒有參加過有這麼好玩與有趣的音樂學習和體驗！」。

海科館強調，林育生不僅用海廢打造了一組爵士鼓，還有浮球所製作的手鼓，應是全國首創的發想，不論鼓身和鼓面都取自廢棄的浮球，是林經過多次嘗試與實作和失敗後才成功完成。

海科館也請林育生開課指導創作手法，讓樂齡學員體會再創價值的成就。學員紛紛表示，「老師怎麼像魔術師一樣，可以把這些不要的東西變成具有價值且聲音好聽的鼓？」並透過課程，使學員了解海廢是環境的負擔，思考如何創造再利用的價值，也是對環境盡心盡力的作法。

海科館說，音樂會將結合附近長潭里「樂齡曼丁鼓舞」共計千歲的長者、海科館樂齡學習中心的「幼夠青銀海廢樂團」、海科幼兒園之「海科幼兒潮間帶樂團」，和妙音樂劇團、雨神樂團等共同聯演，演出將於8月25下午2點30分在海科館主題館5樓階梯舞台登場，歡迎本周日來海科欣賞這一場絕無僅有且難得的音樂表演。

此外，海科館今年開館10周年，今年當月壽星均可享該月分主題館、特展及潮境智能海洋館免費入館之優惠，民眾可多多利用海科館各項優惠措施入館。