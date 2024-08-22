台塑企業為永續環境，與虎尾科大、虎尾高中合作，以目前最夯的AI為主題，22日在虎尾高中舉辦為期2天的「Formosa科學探索營」，為鼓勵國中學生玩科學，營隊完全免費，40個名額吸引150餘人報名，最後以抽籤方式決定。學生透過實作玩AI，了解如何將AI運用於物聯網、企業節能減碳等，提早與新科技接軌。

為讓學生認識世界發展趨勢，「Formosa科學探索營」以環境永續為主題，包含「AI運用」企業改善製程、節能減碳；「綠色能源」太陽能發電、風力發電等。學生藉由科學實作，了解永續發展與生活密不可分，除增長科學知識，也對永續議題產生共情。

指導老師表示，營隊課程包含物聯網技術基礎、Arduino開發環境簡介、智慧小夜燈設計與實作、ChatGPT應用、不插電程式簡易遊戲、回收保特瓶製作吸塵器等。學生透過程式設計與軟硬體整合，製作智慧小夜燈，並掌握如何使用ChatGPT設計程式，在玩樂中體驗科技樂趣與環保重要性。

台塑六輕管理處副總蔡建樑表示，近年全球吹起AI風，AI的應用日益廣泛，涵蓋日常生活，台塑企業也藉由AI改善製程、節能減碳，希望達成永續發展目標，因此營隊特別選定AI為主題，藉由科學實作與大家一起探索世界趨勢。

虎尾高中校長劉惟中指出，AI非常強大，但必須透過程式才能運作，所以特別挑選最夯的Arduino作為教學工具，以其面板與軟體寫出程式，再利用程式操控物體，讓大家對AI有基本認知。

學生說，以往對AI的印象大多來自科幻電影與手機Siri、GOOGLE助理，上課後了解AI可以更多元的運用在生活上，例如幫忙整理資料、規畫行程表等，獲益良多。