(圖/業者提供)

博士倫長年深耕於眼睛健康技術，１７０年來致力於照護視力保健，耗資研發多年，今年在台灣市場推出第一款矽水膠多焦點新品「奧澈老花專用矽水膠日拋隱形眼鏡」！承襲博士倫最高階奧澈系列的次世代矽水膠革新材質，打造極致舒適的配戴感受，更針對老花階段的眼睛狀態變化量身打造，不僅在遠中近距離讓視野能順暢轉換，還可以維持配戴後長達１６個小時不乾澀，可以擁抱自在新視野，讓美好時光不再被老花所限制。

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面對老花與邁入４０歲代後生活的舒適度息息相關，根據2023年一份針對老花族群對於目前視力及視力矯正方式的意見調查１，發現配戴隱形眼鏡加老花眼鏡族群中，有88%對於老花眼無法清晰閱讀字句這件事感到挫折，有超過6成發現近距離看東西變得困難之後，對於原有的興趣與嗜好，頓時感到失去興趣，但卻有93%的隱形眼鏡使用者，熱愛配戴隱形眼鏡所帶來的自由感。不過老花族群對於隱形眼鏡的挑選會更為嚴格，除了面對老化帶來的眼睛調節力下降，淚膜的穩定性也會越趨下降，使得眼睛更容易感到乾澀、不適。

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「奧澈老花專用矽水膠日拋」主打高透氧、高含水，突破傳統矽水膠在材質上的限制，無須在含水量、透氧率中二選一，實現了0.08mm輕盈柔軟、５５％高含水、134DK/t 2高透氧的極致產品表現。即使配戴16小時，鏡片仍可保留高達9６%水份；在視覺的表現上，採用３區漸進設計，使三個區間的度數變化和緩，因此在視覺的切換上清晰穩定，通用於絕大多數的老花族群。

「奧澈老花專用矽水膠日拋」目前在全台寶島眼鏡門市及精選眼鏡通路販售中，不想再戴老花眼鏡，想體驗極致舒適、美觀、無痕配戴感受的民眾，可以前往選購。享受自在新視野，讓美好時光不再受限。

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配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重複配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。如有不適，應立即就醫。

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博士倫輕水氧奧澈老花專用矽水膠日拋隱形眼鏡(衛部醫器輸字第036348號)

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1: Bausch + Lomb Presbyope Claims Research: Quantitative Report. Kadence International, February 2022.

2: 指鏡片度數在3.00D，測量溫度在35˚C的狀況下，鏡片的透氧量為134 DK/t