行政院拍板明年度中央總預算，國防預算整體規模為6470億元，GDP占比約2.45％。對於潛艦量產經費是否編入明年國防預算，國防部主計局中將局長謝其賢未證實，僅稱「無法回答」，他表示，該案仍在行政院審議中，預計月底預算書送進立法院前會有結果。

國防預算整體規模為6470億元，包含總預算4760億元、特別預算904億元、非營業特種基金806億元，其中總預算含有軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元；特別預算含有新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元。

謝其賢表示，作業維持較今年度預算增177億，主要是主戰裝備的零附件、後勤保修、彈藥籌補；軍事投資較今年度預算增加203億元，主要是挹注在新增案，約有70億規模，其餘是持續案的付款需求。

不過，對於軍事投資的新增案是否含C130運輸機升級方案，謝其賢未多說。他表示，持續案付款會依照合約和軍購案期程，額度會隨著設備交付有高低峰，高峰期不是只有一年，這幾年成長最多，後續年度還會有新增案、持續案也將陸續執行完畢。

對於明年度GDP占比為何略低於卓揆稱的2.6％？謝其賢表示，行政院每季公布一次GDP，先前是說2.6％，上周五行政院公布新的GDP數值，從原來25兆元提升到26.4兆，GDP成長後，國防占比就會下降，母數變大，所以成長。

至於國防部是否有目標何時提升預算至GDP3％？謝其賢說明，各界對國防預算占比有很多觀點或討論，國防部敬表尊重，國防預算有編列的流程和程序，依照作戰需求，以及綜合考量整體國家財政編列預算，不會跟其他國家一樣做軍備競賽，3％是期望達成目標，後續看是否獲得關鍵武器裝備，隨著武器獲得，國防規模將有一定成長。