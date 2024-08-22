高雄一名張姓男子3年前帶著張姓女友到駁二特區散步，見到長椅坐下來與一名正妹小芳（化名）聊天，沒想到張男見小芳頗具姿色，突然主動蹲下來幫小芳按摩小腿，引起張姓女友吃醋發生爭吵，小芳還控告張男性騷擾起訴，沒想到張女為幫男友脫罪，竟作證指稱張男按摩有經過小芳同意，檢察官偵辦後，依偽證罪將張女起訴。

這起性騷及偽證案發生在110年11月20日晚上9時許，張男牽著女友散步到鹽埕區大義街駁二特區時，兩人走累了，見人行道上有長椅即坐下休息，當時小芳也坐在長椅另一端，兩人就跟小芳攀談聊天，張男卻突然聲稱自己會按摩，未經詢問即蹲下幫小芳按摩腳踝、小腿，小芳嚇得立即制止跳開，警告張男「這樣沒禮貌」。

張姓女友目擊張男幫小芳按摩還被警告，當場醋勁大發，與跟張男吵了起 ，小芳報警告張男性騷擾。檢警偵辦時，張男辯稱小芳有微笑點頭，張女也幫忙表示小芳雖沒口頭答應，但「很愉悅自然的微笑」，但檢方並不採信，認為兩人為情侶關係，張女有私心會維護男友清白，仍將張男起訴。

案經法院審理時發現，小芳傳訊息給張女抱怨張男「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回覆「經過你的教育他，一定不會再動任何女生的身體了」，法官認定小芳當下就已向張男、張女表達不滿，認定張男性騷行為確定，判拘役45天，得易科罰金確定。

這宗性騷擾案卻扯出張姓女友在檢方偵查時，具結作證聲稱男友幫小芳按摩有徵得對方同意，檢察官認定張女對案情有重要關係之事項，虛偽作證，依偽證罪嫌將她起訴。