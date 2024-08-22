台灣將2050淨零排放列為目標，並持續各面向的減碳措施，碳交所總經理田建中22日出席綠色公民行動聯盟、台灣氣候網絡舉行的碳相關講座，針對科學基礎減量目標倡議（SBTi），坦言過於理想化，沒有加入的公司才是對股東負責的好公司，但也不代表加入的就是不好的公司。

田建中指出，現行的自願性碳市場提供可量化、企業可負擔的氣候調查機制，透過使用符合規範的碳權逐漸走向碳中和，為了減少並平衡溫室氣體排放的標準，企業也必須公佈碳中和路徑，目前移除類、減少排放類的碳權被視為有更好的效益。

RE100是氣候組織（TCG）以及碳揭露計畫（CDP）在2014年成立國際倡議組織，加入的企業必須承諾使用100％再生能源，至於SBTi則鼓勵企業制定基於科學的減排目標，不過電商龍頭AMAZON最後也選擇退出，對於以製造、出口為導向的台灣來說根本做不到，目前再生能源的比例也只有10％。

田建中表示，應該正視企業自身所處的環境及減碳能力．對於未加入SBTi的企業不一定是不好的企業，有可能是誠實面對自已能力與股東的企業，反而是好公司（誠信的公司）。

「買碳權的公司自身減碳的努力是沒買碳權公司的3倍以上」田建中說，主要原因在於會買碳權就會進行碳盤查，才會知道要買多少碳權，這種才是對排碳、減碳有意識、計劃、科學基礎的公司。

企業自身減碳所要花的成本、精神跟買碳權是兩碼子的事情，沒有減碳意識的公司買碳權對他們來說只是做公益跟ESG的事情，目前台灣企業跟國際企業討論的還差得非常遠，因此自主減碳對我們來說還非常遙遠。

田建中說，現在每個國際的碳權標準都在發展中，不要因此去否定碳權的價值，而是要逐漸將碳權市場完善化，在蓬勃發展。