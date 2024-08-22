人工智慧時代來臨，各項AI科技開始蓬勃發展，而高雄市工務局也將AI技術用入公園管理，特別於19日前往淨零學院舉辦「AI於公園業務維護管理之應用」課程，邀請專家學者為同仁建立AI創新實務概念，運用於公園防災監控、氣候變遷因應技術等業務，打造綠色永續智慧城市。

工務局局長楊欽富表示，本次特地邀請國家地震工程研究中心研究員王仁佐博士，與國立台灣大學水工試驗所助理研究員張明瑞博士擔任AI課程講者。王仁佐博士於國震中心服務超過17年，近年研發出5D SmartES平台，提出5D概念結合數位孿生技術，也即在數位世界中，創造一個現實世界的數位模擬，透過感應器與網路，將當下正在發生的狀況，完全映射至數位環境中；王博士更率領團隊協助工務局建置「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」，在AI智慧城市應用領域擁有豐富經驗。張明瑞博士以淺顯易懂的方式，為與會同仁解說AI於防災之應用，期勉同仁善加運用人工智慧、深度學習等技術於公園維護相關業務之中，共同建構淨零時代的綠色競爭力。

公園處補充，「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」整合既有子系統及跨局處的IoT資訊，不僅結合空拍3D實景、光達3D點雲及3D建築模型，更導入AI智慧決策創新技術，致力打造出高雄市城市數位孿生平台（Digital Twin Platform）。2030＋韌性智慧城市將走向虛實整合的「智慧化數位空間」，基於現實物理環境打造5D模型，數位化傳遞人類各項資訊與智慧整合應用，例如導入AI技術建置行道樹傾倒監測系統，守護高雄市民通行安全；運用BIM施工模擬與維護技術，管理全市路（園）燈、照明設備等保養修護工作，進而提升公園業務維運管理效率、解決城市災害，迎接減碳永續新世代。