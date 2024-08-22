民進黨過去1周內先後爆出，行政院前發言人陳宗彥涉及性招待遭南檢回馬槍起訴，立委林宜瑾遭檢舉疑涉詐領助理費，李孟諺因婚外情請辭交通部長，台南幫3人落馬，引發討論。對此，前立委鄭麗文表示，不能派除是賴清德想自清門戶，但現在就認為檢調會不分顏色辦案還言之過早，且林宜瑾過去能壓住助理費案當上立委，現在出事，背後水更深也說不一定。

鄭麗文昨在政論節目《庶民大頭家》表示，大家都希望司法是不看顏色來辦案，但事實是否如此，她有所保留，畢竟蔡英文剛退位、賴清德剛登基，這段時間會發生很多事情，應該要再觀察一下，現在要下定論或判斷都言之過早。

鄭麗文認為，現在就斷定林宜瑾是因為市議員期間的助理費遭搜索也言之過早，因為林過去把案子壓下來，順利被提名參選、連任立委，詐領助理費可能只是幌子，背後到底要查甚麼還有得看。

鄭麗文也說，目前也不能完全排除是賴清德想要清理門戶，受不了台南起家厝被搞得烏煙瘴氣，造成重大政治傷害；她認為現在辦台南幫的問題，不一定對賴不好，選舉期間辦才比較不好，大家不用太早下定論，或許水更深也不一定。