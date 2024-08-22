AI教父、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6月訪台，分享AI科技進展，並大秀包含台積電（2330）、鴻海 （2317）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等超過40家台灣合作夥伴，致使相關台鏈股價飛漲；各界引頸期盼，黃仁勳再度降臨「2024台灣機器人與智慧自動化展」未來台股添柴薪，可惜開幕首日等嘸人。

據最新消息指出，黃仁勳人仍在美國加州，且平時搭乘的私人飛機也還停在洛杉磯國際機場，目前並無其他飛行計畫，此次可能不會在機器人展亮相。

機器人概念股昨（21）日漲跌互見，然今（22）日漲少跌多，大拓-KY（8455）慘跌停、雷虎（8033）、均豪（5443）跌幅都超過5％，精聯（3652）、福裕（4513）仍亮燈漲停，其他指標股包括所羅門（2359）、上銀（2049）、致茂（2360）力守紅盤之上。（本文未完，全文見此）、

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