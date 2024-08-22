被封為「法國第一美男子」的70年代巨星亞蘭德倫（Alain Delon），於台灣時間18日凌晨過世，享壽88歲。他生前曾希望自己往生後，愛犬Loubo可以被安樂死，這樣就能一起下葬。不過，這番言論引起不小的爭議，家人最後決定不實行。

亞蘭德倫2018年曾告訴法國週刊《巴黎競賽雜誌》，如果他比愛犬先走一步，會請獸醫幫愛犬安樂死，在他懷中一起過世，這樣就能一起離開。根據英媒《衛報 (The Guardian)》報導，亞蘭德倫過世後，這番言論受到法國多家動物保護團體強烈反對，認為動物的生命不該被人類的意願左右。

而法國「性感小貓」碧姬芭杜（Brigitte Bardot）創立的動物保護組織碧姬芭杜基金會（Brigitte Bardot Foundation），昨表示亞蘭德倫的家人已透露，愛犬Loubo不會被安樂死，他們將會接手照顧牠。