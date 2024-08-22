SEMICON Taiwan 2024國際半導體將於9月4～6日登場，預期將有超過200位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會。SEMI國際半導體產業協會表示，此次匯聚歷來最強產業陣容，透過揭示完整的供應鏈進程，全球目光將因半導體再次聚焦台灣。

而今年大師論壇將以「Breaking the Limits, Powering Infinite Possibilities」為主題，匯聚台積電、日月光、應用材料（Applied Materials）、谷歌（Google）、三星電子、SK海力士、微軟（Microsoft）、imec、邁威爾（Marvell）等9位產業巨擘，其中多位為首度來台參與。

SEMI指出，今年大師論壇演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域，深入探討在AI潮流下，半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。而掌握半導體先進技術與產能，將是實現此波AI晶片加速運算的關鍵與下個十年發展的核心優勢。

隨著生成式AI需求爆發，高頻寬記憶體（HBM）等高階產品供不應求。SEMI表示，全球記憶體龍頭三星電子與HBM一哥SK海力士今年將在大師論壇同場發表AI時代下高階記憶體的關鍵走向，預計將帶動一場技術革命的新高潮。

值得關注的是，隨著AI與半導體晶片技術高度整合，記憶體與軟體等相關產業正強勢進軍半導體領域，如軟硬體巨擘Microsoft和Google，今年也將在在大師論壇上同場亮相，展現出跨界進軍硬體產業的不可逆趨勢。

而AI數據中心對晶片的龐大需求，已引領應材、邁威爾等設備與特殊應用晶片（ASIC）領域代表性企業，及歐洲最強半導體研究前瞻機構imec現身大師論壇，顯示產業焦點已從傳統硬體大廠轉向更具多元性和高度整合性論述，提升台灣半導體及SEMICON Taiwan的影響力。