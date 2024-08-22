民眾向銀行申辦房貸的難度升高，即使能接受較高的利率條件，銀行也沒有足夠的房貸水位可以撥款，民眾即將交屋貸款卻下不來，面臨違約的大危機，除了尋求不受銀行法72之2限制的金融機構申貸，壽險業的自辦房貸也成為另一個選項。

新青安優惠政策引爆買房熱潮，加上房價飆漲貸款金額大幅增加，銀行房貸水位逼近警戒線，迫使央行罕見出手，已陸續邀請34家國銀，請其自主管理不動產貸款總量，使得近期接連出現房貸利率拉高、撥款時間延後、暫停收件甚至直接退件的狀況。

富邦人壽官網資訊顯示，自辦房貸「真心相貸」專案利率最低僅2.35%，總費用年百分率及計算範例，貸款金額200萬元、貸款年期20年、利率最低2.35%最高3.55%，總費用年百分率大約介於2.38%至3.59%。

除了富邦之外，國泰人壽也有房貸專案，官網利率2.20%起跳，新光人壽官網利率2.28%起跳，確切利率水準仍依照壽險業官方為準。至於貸款成數水準如何？市場普遍認為，在金融業競爭激烈的市場狀況下，人壽房貸的貸款成數及利率與銀行房貸差異不大。