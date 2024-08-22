台北市政府秘書長李泰興22日代表市長蔣萬安出席台北市教育局本年度敬師月活動。（劉瑋晴攝）

台北市為感謝教師的貢獻，於22日舉辦「113年度台北市敬師月活動啟動儀式暨優良教師頒獎典禮」，表揚今年度46位榮獲優良教師殊榮的老師。教育局指出，今年的敬師獎勵金從600元提升至2000元，約2萬名台北市教師將受惠，此外，首次跨局處合作推出涵蓋食衣住行育樂各方面的專屬優惠，參與商家多達86家，其中新增台北市立國樂團與IKEA等合作單位。

台北市政府秘書長李泰興與教育局長湯志民共同揭開本年度敬師月活動序幕。湯志民表示，今年北市為教師提供的專屬優惠涵蓋食、住、行、娛樂各方面，包括微風集團、台北101、福華大飯店、貳樓餐廳、兒童新樂園、動物園等企業團體。今年更特別邀請味全龍球團，在9月17日及27日提供各100張免費球票，並從8月1日至9月30日，凡持台北市學校識別證或台北市教師會會員卡，即可享有味全龍主場半價票的優惠。

教育局今日表揚本年度46位優良教師，其中包括語文與社會科學類8人、數學與自然科學類6人、藝術與藝能科學類6人、輔導與特殊教育類2人、技職教育類2人、學前（幼兒）教育類2人、導師類6人，以及學校行政類14人。另有5位教師榮獲113年度教育部師鐸獎殊榮。

教育局表示，9月將與台北市教師會、關懷台灣文教基金會及親子天下等單位聯合舉辦一系列慶祝活動，內容包括台北市教師盃歡樂歌唱大賽、退休教師與校長聯誼活動、敬師歌曲發布會，以及特殊優良教師短講論壇等。