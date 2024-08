台中榮總骨科部運動醫學科代主任陳超平解說,手術後經核磁共振可見軟骨修復情形。(馮惠宜攝)

根據健保資料庫統計台灣有高達350萬人有膝關節損傷困擾,每年更有高達4萬人惡化到必須置換人工膝關節,台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」以自體軟骨透過專利技術即可讓受損軟骨再生,1名35歲排球國手因運動傷害不良於行,接受治療後重回球場,而這項技術也獲東南亞多國引進運用於臨床。

台中榮總22日發表「一次自體軟骨修復術」,受惠病友出席見證。(左到右:台中榮總副院長李政鴻、病友羅阿公、病友黃先生、台中榮總骨科部運動醫學科代主任陳超平)(馮惠宜攝)

台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」以自體軟骨透過專利技術即可讓受損軟骨再生,造福患者讓膝軟骨再生。(馮惠宜攝)

台中榮總運動醫學科主任陳超平指出,國內膝關節退化盛行率約15%,約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦,因近年運動風氣盛,許多年輕患者因意外受傷及過度運動導致膝蓋軟骨缺損,如未進一步治療,將可能發展成退化性關節,最終只能選擇置換人工關節。

台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」在取得多項專利認證後,2021年取得衛福部(TFDA)認證,截至今年7月底,台中榮總已完成逾100例手術,年齡跨度從11歲至73歲,膝蓋損傷患者只需1次手術,術後1年,發現軟骨缺損部分完全再生達97%。

前排球國手陳小姐3年前在球場上不慎傷到雙膝,就醫發現雙膝軟骨幾乎磨光,她以為得離開最愛的球場,且已退居教練職,經到台中榮總治療,陳小姐不僅繼續勝任教練職,更能重回球場當選手。

台中中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示,相較於傳統的骨髓刺激術(MS),一次性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力方面表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊《Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》,獲得國際醫學界的認可。