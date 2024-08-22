台中榮總骨科部運動醫學科代主任陳超平解說，手術後經核磁共振可見軟骨修復情形。（馮惠宜攝）

根據健保資料庫統計台灣有高達350萬人有膝關節損傷困擾，每年更有高達4萬人惡化到必須置換人工膝關節，台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」以自體軟骨透過專利技術即可讓受損軟骨再生，1名35歲排球國手因運動傷害不良於行，接受治療後重回球場，而這項技術也獲東南亞多國引進運用於臨床。

台中榮總22日發表「一次自體軟骨修復術」，受惠病友出席見證。（左到右：台中榮總副院長李政鴻、病友羅阿公、病友黃先生、台中榮總骨科部運動醫學科代主任陳超平）（馮惠宜攝）

台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」以自體軟骨透過專利技術即可讓受損軟骨再生，造福患者讓膝軟骨再生。（馮惠宜攝）

台中榮總運動醫學科主任陳超平指出，國內膝關節退化盛行率約15％，約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦，因近年運動風氣盛，許多年輕患者因意外受傷及過度運動導致膝蓋軟骨缺損，如未進一步治療，將可能發展成退化性關節，最終只能選擇置換人工關節。

台中榮總研發「一次性手術自體軟骨修復技術」在取得多項專利認證後，2021年取得衛福部（TFDA）認證，截至今年7月底，台中榮總已完成逾100例手術，年齡跨度從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需1次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97％。

前排球國手陳小姐3年前在球場上不慎傷到雙膝，就醫發現雙膝軟骨幾乎磨光，她以為得離開最愛的球場，且已退居教練職，經到台中榮總治療，陳小姐不僅繼續勝任教練職，更能重回球場當選手。

台中中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示，相較於傳統的骨髓刺激術（MS），一次性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力方面表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊《Arthroscopy： The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》，獲得國際醫學界的認可。