北市聯合醫院近期屢屢爆出爭議，先有失智症照護中心「仁鶴軒」傳出人力不足，發信病人家屬轉介，聯醫企業工會22日更控訴，一名病房助理因職業災害導致右肩受傷，依程序請公傷假卻遭院方刁難。聯醫表示，公傷假依勞動相關法規覈實審定，尊重核定結果，未來將持續提供同仁關懷與協助。

聯醫工會22日於市府大樓門口怒吼「冷血市聯醫，刁難公傷假」，要求聯醫應保障完整的公傷假。工會控訴，員工依照程序遞交診斷證明，聯醫卻不核完整職災公傷假時數，並冷血回應員工若想休息要自請半薪病假，更質疑院方高層，2年來都不願意處理，直至工會預告開記者會才軟下態度協商，但昨日竟突襲約談這名員工，導致其今天不敢出席發言。

工會表示，61歲約聘雇女性病房助理已在聯醫就職30餘年，前年11月突感右肩疼痛，經台大醫院職醫科診斷為旋轉肌撕裂傷需休養4周，依程序持診斷證明向聯醫請一個月公傷假。然而，她返回職場後，卻被院方以仁愛醫院的診斷證明才算數、休養時間不需這麼長等駁回，只給14次復健、每次4時的公傷假。

聯醫仁愛院區副院長林志陵受訪說明，員工提供醫療機構證明後，依法給予公傷假，因為這名員工有復健需求，給予一定公傷假，只是申請時段部分未通過，經勞動局調解後維持原審，並基於照顧員工原則，提供臨場關懷、依照其意願調整工作等，也強調公傷假是依規範核實審定，將持續提供同仁關懷與協助。

對於被指控不採用醫師診斷證明及約談當事人，林志陵解釋，職災審定需依照診斷書病情跟法規，昨天是為關心了解其病情及後續手術過程，未來若要開刀等醫療也會給予協助。

勞動局勞動基準科長洪三凱表示，將依照工會請求派員進行勞動檢查，了解事業單位是否有違反勞動法令，若有將依法裁處。