台灣便利超商林立，且商品多樣化，住在台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑」最近迷上超商的地瓜，每天至少要吃一個，直呼美味又營養，堪稱點心界的模範生。他說在日本很少有機會吃到烤地瓜，「如果能在超商買到地瓜，一定會超感動。」

日本人的歐吉桑在臉書粉專發文表示，最近迷上台灣便利超商的地瓜，一天至少吃一個，有時候還一口氣吃掉2個，他狂讚地瓜是超商的低調美食，雖然碳水化合物多，但富含膳食纖維，而且脂肪很少，是點心界的模範生。

日本人的歐吉桑提到，地瓜在日本通常只有冬天才吃得到，所以以前住日本很少有機會吃烤地瓜，不像台灣超商全年都有賣，「相信日本人吃到便利商店的地瓜，一定會很感動。」

他形容超商的地瓜吃起來像棉花糖一樣，又甜又軟，皮還可以直接吃，「台灣地瓜真的非常好吃，日本旅客不需要勉強品嚐臭豆腐，直接吃地瓜就可以了。」

貼文引發討論，許多網友也讚地瓜好吃又營養，而且在台灣很容易取得，「在地台灣人就是要吃地瓜」。也有網友表示，之前在日本看到烤地瓜餐車，特地追著跑去買，因為覺得很稀奇；還有人說，曾經在日本買烤地瓜結帳被價格嚇到，「什麼時候地瓜在日本變成高級品了？」對此日本人的歐吉桑表示，日本的地瓜真的不便宜，一個大約要台幣100元。