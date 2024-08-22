台中25歲女子因吸毒後精神異常，竟然裸著上身闖入鄰居家，被員警帶回派出所驗尿，當員警給她紙杯要採尿時，竟還直接塞了1000元在杯子內，說是給警察當小費，真的是好ㄎㄧㄤ，也讓人啼笑皆非，也凸顯毒品對精神的嚴重危害。

吸毒嫩妹抖奶裸奔闖民宅！撞見倒霉男帶女友回家過夜 誤會大了

台中市警二分局永興派出所8月18日晚間接獲民眾報案說有裸女跑進家裡，立即前往查處，發現25歲王姓女子竟光著上身在報案人家裡面找衣服穿，同時又自言自語、語無倫次，經了解原來王女是住在3樓，疑似吸食毒品後精神恍惚，跑錯樓層到四樓鄰居家，恰好鄰居不在家門又沒鎖，王女就逕自進入以為是自己家。

鄰居與女友吃完晚餐回來，一開門就看到王女裸著上身，差點讓鄰居百口莫辯，不知怎麼跟女友解釋，趕緊報案求助，員警到場立即請王女穿好衣服，她才意識到自己根本走錯房間，在員警的陪同下回到自己家，員警卻意外在房間桌上發現一包K他命（毛重2.5公克）。

員警將王女帶回派出所詢問後依違反毒品危害防制條例函送偵辦，沒想到當員警拿了紙杯要給王女採尿使用時，還沒完全清醒的王女竟掏出千元紙鈔放進杯子，根本把員警當成酒店幫忙斟酒的少爺，讓員警直呼吸毒真的會ㄎㄧㄤ！呼籲民眾千萬不要吸毒。