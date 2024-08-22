苗栗縣政府為提昇藝文表演風氣，從8月底開始以1個半月時間安排8個傑出表演團隊出演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為提昇藝文表演風氣，從8月底開始以1個半月時間安排8個傑出表演團隊出演，其中包括全為年青人組成的逸蘭軒掌中劇團。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為提昇藝文表演風氣，從8月底開始以1個半月時間安排8個傑出表演團隊出演，其中包括無限旋轉舞蹈工作室。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為提昇藝文表演風氣，從8月底開始以1個半月時間安排8個傑出表演團隊出演，22日表揚榮興客家採茶劇團團長鄭榮興。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為提昇藝文表演風氣，從8月底開始以1個半月時間安排8個傑出表演團隊出演，其中包括了苗栗縣知名榮興採茶劇團、「EX-亞洲劇團」等團體精彩演出，苗栗縣長鍾東錦22日上午表揚獲選的「TAIWAN TOP演藝團隊」及傑出演藝團隊，這些傑出演藝團隊將自8月31日起至10月19日止，於文觀局中正堂演藝廳及苗北藝文中心演出，鍾東錦誠摯邀請藝文愛好者一同走進劇場，支持在地好品牌。

文觀局長林彥甫介紹，苗栗縣立案演藝團隊有「EX-亞洲劇團」及「榮興客家採茶劇團」持續入選財團法人國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，在各面向上備受肯定。「榮興客家採茶劇團」由校長鄭榮興帶領，致力推廣傳承客家戲曲表演藝術，培訓儲備表演人才，並多次獲得「傳藝金曲獎」殊榮。

「EX-亞洲劇團」則是由苗栗客家人林浿安和新住民藝術家Chongtham Jayanta Meetei（江譚佳彥）於2006年在苗栗縣跨國共同成立，多年來深耕在地、放眼國際，多齣製作入圍重要獎項、受邀國際藝術節參演，方於7月上演之2024貓裏表演藝術節《清潔日誌NO._____》獲觀眾壓倒性好評。

縣府文觀局歷年來舉辦地方扶植傑出演藝團隊計畫，協助在地團隊永續發展，提升創作量能。今年共入選8團在地優秀演藝團隊，分別為音樂類1團「聯合民族管弦樂團」ヽ舞蹈類5團「傳源文化藝術團」ヽ「新樂舞舞團」ヽ「無限旋轉舞蹈工作室」ヽ「惠風舞蹈工作室」及「姍姍舞藝坊」及傳統戲曲類2團「蕭建平電視木偶劇團」與「逸蘭軒掌中劇團」。其中逸蘭軒掌中劇團，是由後龍鎮在地以及來自彰化不滿30歲的青年所組成，為傳承傳統掌中戲投注新血。

縣長鍾東錦表示，縣內匯聚客家ヽ閩南ヽ原住民ヽ新住民等多元族群，發展出苗栗的獨特風采及迷人文化。在地演藝團隊為縣內最重要的藝文瑰寶，感謝其長期耕耘，厚植苗栗藝術文化，希望持續帶來精彩表演，邀請民眾一同購票支持好演出。