民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金風暴，但妻子陳佩琪被爆看了要價上億元的房子，她也坦承的確有看房，「 一方面也是給兒子壓力，要他非得給我找一門媳婦不可」。媒體人黃揚明今（22日）下午在臉書發文指出，當競選總統的帳目不清、爛帳一堆，黃珊珊的「珊大案」與市府的「三大案」交錯衝擊的時機點，柯的另一半卻給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，「這絕對不是幫柯，而是害柯」。

黃揚明認為，柯文哲第一件事情就是讓陳佩琪「理解」他的人設，夫妻都是醫師家族起家，想換房、去看房都是陳的自由，也絕對有這個能力，但柯從2014年台北市長選戰崛起，對抗的是住在帝寶的連勝文，當時大力批判對手的財大氣粗，「推倒藍綠高牆」、「垃圾不分藍綠」言猶在耳，支持者會被稱為「小草」，正是因為多數屬於年輕及社會基層階級。

黃揚明續指，如今當競選總統的帳目不清、爛帳一堆，黃珊珊的「珊大案」與市府的「三大案」交錯衝擊的時機點，柯文哲的另一半卻給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，這絕對不是幫柯，而是害柯。

回顧台灣政壇有幾位政治人物另一半的典範，黃揚明說，正面典範如陳萬水、周美青、吳玫如，她們呈現的面貌各有不同，但幾乎都是讓另一半加分；當然也有負面典範，如吳淑珍；黃進一步提到，陳佩琪敢言、多言，政治人物的伴侶當然可以選擇做自己，但別忘了終究得承受「柯文哲另一半」的社會框架，而且在這次的政治風暴中，她也是「參演其中的配角」。