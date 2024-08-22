行政院長卓榮泰22日於行政院會中，拍板通過主計總處提報的114年度中央政府總預算案，其中包含前瞻基礎建設計畫第5期預算案。國民黨立委陳菁徽即指出，賴清德總統就職演說時，曾說未來對食品安全要持續強化，但前瞻第5期編列情形的發布，當中屬「食安建設」的項目卻只寥寥13億元，比縣市的衛生機關都還少，不禁想問中央政府是在開玩笑嗎？

陳菁徽提醒，莫忘專案進口蛋的保存爭議、國產豬驗出西布特羅、辣椒粉在各基層都發現有致癌蘇丹紅，以及遍地開花、問題紅麴讓國人腎臟不良反應還打團體訴訟，以及寶林茶室多人不幸往生等案例，這都賴清德520說要強化食安的原因。

因此，陳菁徽點名卓榮泰，質疑就任行政院長所簽的第一份公文，明明就是衛福部的「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」，而且發言人陳世凱還大肆宣傳共有74億元的規模，那何以今天第5期的編列卻嚴重縮水，難道食安可以縮水嗎？ 直言中央沒把經費後援補足，讓負責食安的衛福部光有責任，卻無法好好做事，衛福部此刻一定是滿腹委屈。

陳菁徽回顧，自己在5月初當面提醒行政院主計總處務必警惕，對前瞻第1到4期的食安建設總經費，僅佔8400億上限的0.47％規模，要體認這樣微不足道、不被重視的經費規模，就是衍生國內食安問題層出的原因。也因此，當時就要求行政院，等前瞻第5期時千萬要改進，但第5期的食安建設今天公布出來才13億元，換算佔前瞻總上限不過才0.15％比例而已，感嘆國人吃的安心都來不及重建了，不解何以中央還有輕忽食安的表現？