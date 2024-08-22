半年前，彰化縣伸港鄉陳姓國小3姊妹過馬路時，在斑馬線遭休旅車撞飛，造成陳姓姊妹重傷昏迷。姊妹倆卧床到今天滿半年，昏迷指數都僅3分，都插管，需靠呼吸器維持生命，仍在生命難關徘徊。

今年2月22日傍晚，伸港鄉陳姓3姊弟於放學回家途中，在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷送醫，被分別被送往秀傳醫院及彰化基督教醫院搶救。

在秀傳搶救的陳姓姊姊曾於搶救第21天時甦醒，只可惜在病況逐日好轉時，5月1日突然因急性水腦症昏迷不醒，昏迷指數再度降到僅3，迄今狀況未有進展。

秀傳醫院今天指出，陳姓姊姊的瞳孔放大，對光沒反應，也無法自咳與自主呼吸，因此持續插管，也需仰賴呼吸器，醫護每天都為其做中醫針灸，以及每周做3次肢體復健，故其的四肢未出現嚴重萎縮。家人常常來看她，生命徵象穩定。

被送至彰基的陳姓妹妹一直處於重度昏迷，之後由彰基轉院至漢銘基督教醫院，由漢基團隊聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，為其進行聯合評估，進而給予多方面的醫療介入與治療。

彰基說，陳姓妹妹昏迷指數始終維持在3分，瞳孔對光沒反應，痰黏稠，無法自咳與自主呼吸，持續插管仰賴呼吸器，因有反覆肺炎反應，院方使用抗生素及拍痰、抽痰處理，生命跡象穩定，醫護持續周一到周五做中醫針灸、復健按摩等治療。