很多人一早就得來杯咖啡提神，但得喝對時機。營養師劉雅惠表示，人在起床後的30分鐘，體內的荷爾蒙─皮質醇，會達到一個高峰，長期在這個時間點喝咖啡，一旦不喝，就會更疲累，所以最佳喝咖啡的時間點，是在起床後的1至2個小時，就能改善不喝就更累的情形。

劉雅惠在臉書「營養師Emma」PO出影片指出，我們早上起床的時候，身體會開始分泌皮質醇，來幫我們提神，大概起床30分鐘的時候，身體的皮質醇會達到一個高峰，長期在這個點喝咖啡，身體的皮質醇會降低，久而久之，如果你不喝咖啡，就會覺得超級疲累。

咖啡什麼時候喝最有效？劉雅惠說，最好喝咖啡的時間點，是在起床後的1至2個小時，等身體的皮質醇，已經慢慢下降的時候再來喝，而不要一早起床就喝。

此外，劉雅惠提醒，空腹喝咖啡會刺激胃酸分泌，有些人空腹喝咖啡，會有胃灼熱、腸胃有不舒服的問題，也會刺激腸胃收縮蠕動，變得很容易排便，所以如果本身腸胃是比較敏感的，就不建議空腹喝咖啡，搭配其它食物一起下肚會比較安全。