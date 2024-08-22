新北市板橋區馬德里休閒驛站馬場，今（22）日清晨5時傳出火警，所幸並無人員傷亡。這起火警初步燃燒面積約100平方公尺，消防人員清理火場時，發現1馬1狗2鸚鵡命喪火窟；其中這匹名喚「王子」的明星馬曾是現任台北市議員應曉薇之前的愛馬，身價超過500萬元。

應曉薇說，「王子」是德國馬、個子185公分高，天性溫馴，是她與10多年好友共同認養的馬匹，認養牠時已經18歲。後來因她工作忙碌，無法悉心照顧「王子」，因此只能將牠轉交馬場一對夫婦，幸運的是認養人、馬場夫婦富有愛心，願意無償照顧牠，給了「王子」一個新家。

消防局獲報趕抵馬場，並對起火的鐵皮廠房佈署水線，而火勢經搶救40分鐘後順利撲滅，雖然並無傳出人員傷亡事故，但火場裡卻發現一匹被火燒死的馬、一隻狗及兩隻鸚鵡；詳細起火原因尚待火調人員進一步釐清。

板橋馬場清晨大火無人傷亡 ，卻造成1馬1狗2鸚鵡命喪火場。（民眾提供）

火警發生後，馬場工作人員將「王子」死亡的噩耗轉達應曉薇，而應曉薇知悉愛馬死亡後也相當難過，並在臉書上心痛發文：「王子在新家已很多年，帶給許多小朋友無限歡樂。我曾經努力希望能對台灣所有大型動物年老後的生活能規劃放牧區，我想跟王子說，很抱歉我沒成功，不能讓你（們）在年邁後有大草原狂歡奔跑。」