去年退休的陸軍航特指揮部中校謝孟書，退休前被吸收成為共諜，他被教唆駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，且研擬計畫，為陰謀投敵之行為，台灣高等法院將謝孟書依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑9年，褫奪公權6年。其中，吳志鵬無罪。台高檢表示，於收受判決理由後，將就量刑及無罪部分審慎研議提出上訴。

陳裕炘（另行通緝）前因案逃亡大陸地區，為取得台灣軍事情報，與蕭翔云接觸，以支付工作費為對價，要求引介現役軍人為大陸地區發展組織，蕭在2021年8、9月間應允之，陸續吸收謝秉成、康奕彬、何信儒加入中共工作組織。

蕭翔云將軍事機密交付陳外，並將康、何提供之部分軍事（國家）機密交付陳，其本人收受賄賂共計62萬元，另交付賄賂予康、何各70萬元60萬元。

謝秉成經蕭翔云介紹與陳接觸後，2022年底至2023年3月間，陸續吸收洪、謝、陸加入中共工作組織，由對方提供之部分軍事（國家）機密或公務上應秘密文書交付陳，及向陸男收集公務上應秘密之文書。

他們又教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，並交付賄賂予洪男44萬6000元、謝孟書55萬6000元及泰銖4萬元、陸1萬元，且謝孟書並研擬計畫，為陰謀投敵之行為，陸另依謝的指示拍攝心戰影片，敘述服役單位、職稱等，表彰願意投降中共解放軍之旨。

劉在2023年年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限之軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。

台灣高等法院今將謝孟書依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑9年，褫奪公權6年，其他遭吸收軍官各判刑1年6月到13年不等徒刑。

台高檢表示，國家安全乃民主基石，台高檢及相關國安偵辦團隊針對任何危害國家安全案件，未來將繼續秉持縝密蒐證、向上溯源、向下刨根之原則，嚴懲不法，保障國家安全。