美國海軍飛彈驅逐艦「勞夫強生」號（USS Ralph Johnson）

美國海軍周四說，飛彈驅逐艦「勞夫強生」號（USS Ralph Johnson）8 月 22 日根據國際法，例行通過台灣海峽。

路透22日報導，解放軍東部戰區說，已組織海空兵力全程監視美艦通過。而東部戰區發言人李熹在聲明中強調，戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決維護國家主權安全和區域和平穩定。

事實上，除了美國軍艦外，兩艘德國軍艦正等待柏林的命令，指揮官說，這將決定下個月它們是否會冒著激化與北京關係的風險，成為數十年來首度通過台灣海峽的德國海軍艦艇。

The USS Ralph Johnson (DDG 114) is conducting a routine Taiwan Strait transit on August 22 (local time) through waters where high-seas freedom of navigation and overflight apply in accordance with international law.



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雖然最近幾周來，美國和包括加拿大等國家已派軍艦通過台灣海峽，但這將是德國海軍自 2002 年以來，首度通過。

德國海軍「巴登-符騰堡」號（Baden-Wuerttemberg）護衛艦和「法蘭克福」號補給艦編隊的指揮官說，他們還在等柏林的命令，以決定9月是否穿越台灣海峽。而第二機動艦隊司令舒爾茨 (Axel Schulz) 准將說，柏林尚未做出最後決定，而天氣也可能影響航線。「我們來到這兒是為了亮出旗幟，表明我們和夥伴及盟友站在一起，還有我們支持根據規則的國際秩序，致力和平解決爭端，並維護自由安全的航道。」

不過，他強調，他們要是真通過台海，就像穿越英吉利海峽或北海一樣，沒打算要採取任何特定安全措施。然而，他也預期，一旦穿越台海，將面臨密切監視。舒爾茨說，屆時中方海軍，甚至海警或海上民兵，都會前來「護航」。