韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，在台灣人氣持續攀高，粉絲敲碗希望她來台灣發展。如今有人爆料李珠珢明年來台，甚至連球隊都談好了；但也有知情人士指出消息提早曝光，計畫恐將破局。眾說紛紜之際，李珠珢來或不來尚且不得而知，網友們卻已經開始討論她可能去哪一隊。甚至有人提出3關鍵因素，認為李珠珢加入「樂天女孩」機會相當高，但慘遭眾人打臉。

李珠珢來台發展說法甚囂塵上，網友推測最有可能加盟富邦悍將及中信兄弟。然而有人提出不同見解：「我怎麼覺得李珠珢會去樂天啊？」接著點出3大關鍵因素，第一，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels已經有「外援三本柱」，分別是李晧禎、李雅英和南珉貞，倘若李珠珢加入就會變成「四韓援」，壓縮到本土啦啦隊員上場機會。

富邦悍將對於李珠珢加入一事表示不予評論。（圖／my._.chuuu IG）

第二，身為韓職奇亞虎前啦啦隊員的李多慧，來台發展時也是先加入「樂天女孩」，成功掀起一股「李多慧旋風」」，闖出名號後轉至味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」擔任Captain一職。第三，樂天女孩近期負面新聞頻傳，倘若李珠珢強勢加入，外界對於樂天女孩評價自然能好轉，接著強調：「大膽預測樂天」。

不過此番推測卻慘遭眾人打臉，紛紛點出不可能加入的因素：「你先確定樂天年底不會賣球隊」、「樂天先處理好旗下女孩薪資問題」、「球團經營處境應該是不會來」、「看球團年初操作，今年結束還會不會存在都是問題」、「樂天都發不出薪水了，還有本錢嗎」、今年『全猿』逃走的風格，還肯花大錢嘛」。