「琉光月影」中秋禮盒以活潑、明亮的珊瑚橘為設計，呼應歡欣的節慶氛圍。（奕式布蕾提供）

中秋節即將到來，市面上琳瑯滿目的節慶商品，顯見民眾過節送禮需求暢旺，人氣品牌搶攻中秋商機，紛紛推出創意新品搏眼球，包括25公分長的蛋黃酥、蝸牛形狀的千層酥，流芯版蛋黃酥的等，眾品牌力推創意新品搶市，企圖在滿坑滿谷的市售月餅中成功突圍，帶動話題與買氣。

「柚子蛋黃蜜樂酥」以紅豆奶餡重新詮釋蛋黃酥，再加入柚子醬，撒上鹹蛋黃碎， 口感層次豐。（Smille微笑蜜樂提供）

「柚子蛋黃蜜樂酥」限定包裝有財德、寶庫、添丁等運勢，邊吃邊對照吃下的每個長度所代表的寓意，頗富食趣。（Smille微笑蜜樂提供）

【微笑蜜樂翻玩傳統糕點 25公分蛋黃酥清爽吸睛】

迎接中秋到來，「微熱山丘」的水果千層酥品牌「Smille微笑蜜樂」，解構傳統糕點賦予全新個性，把蛋黃酥變成長條狀，新推長達25公分的蛋黃酥新品「柚子蛋黃蜜樂酥」，視覺超吸睛。品牌用水果滋味重新詮釋大眾熟悉的蛋黃酥，以千層酥皮為基底，鹹香蛋黃內餡搭配麻豆文旦製成的柚子果醬，在濃郁中增清爽風味，再擠上保留顆粒感的紅豆奶餡，最後撒上鹹蛋黃碎粒，一口咬下，清爽多層次。

「柚子蛋黃蜜樂酥」限定包裝還藏有小巧思，25公分的包裝上，有財德、寶庫、添丁等運勢，民眾邊吃邊對照吃下的每個長度所代表的寓意，測出專屬好運，頗富食趣。「柚子蛋黃蜜樂酥」即日起於品牌松菸旗艦店、駁二特區旗艦店限定販售，北高兩店限量3000份。

「奕式布蕾」顛覆傳統，將烤布蕾打造成美味又創意的「流芯布蕾酥」搶攻中秋市場。（奕式布蕾提供）

「奕式布蕾」中秋禮盒蘊藏酥脆可口的「蘭姆葡萄蝸牛千層酥」、奶香豐盈的「奶黃流芯布蕾酥」及香濃沁甜的「黑糖流芯布蕾酥」。（奕式布蕾提供）

【奕式布蕾迎中秋 驚見蝸牛千層酥、流芯蛋黃酥】

主打濃郁烤布蕾的甜點品牌「奕式布蕾」，今年中秋禮盒創新有質感，以活潑、明亮的珊瑚橘為設計，呼應歡欣的節慶氛圍，品牌共推出2款蘊含經典烤布蕾的中秋禮盒，並以「琉光月影」為名，共有濃芯版及甜芯版2種款式，禮盒蘊藏2款創新又有質感的手工點心。

酥脆可口的「蘭姆葡萄蝸牛千層酥」，散發蘭姆葡萄的甜香與與奶油鹹香，呈現浪漫的法式優雅。不是蛋黃酥也不是綠豆椪的「奶黃流芯布蕾酥」，在酥皮下裹藏的是紅澄澄的小農鴨蛋黃，與鮮奶油及烤布蕾均勻融合，打造出如流沙般的豐盈內餡，鹹甜交織，奶香豐盈。最具新意的「黑糖流芯布蕾酥」，外層酥綿，包覆香濃的黑糖、煉乳與烤布蕾，每一口都充滿驚喜。

「琉光月影．甜芯版」禮盒內含「蘭姆葡萄蝸牛千層酥」及「奶黃流芯布蕾酥」各3入；「琉光月影·濃芯版」禮盒內含「蘭姆葡萄蝸牛千層酥」及「黑糖流芯布蕾酥」各3入，2款禮盒售價680元， 8月31日前預購享92折優惠，禮盒可混搭訂購，大宗採購再享折扣及免運優惠。