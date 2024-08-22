韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，去年底被台啤永豐雲豹網羅，成為啦啦隊「電豹女」的一員；直到今年3月被富邦捍將簽下，加入啦啦隊Fubon Angels，與李晧禎、南珉貞被稱為「富邦外援3本柱」。而時常在社群分享生活的李雅英，日前上傳一支在場邊應援的影片，當中她下意識回應粉絲的一個字，讓現場球迷哄堂大笑。

在李雅英最新PO出的影片中，她穿著富邦啦啦隊制服，熱到全身是汗。而就在擦汗之時，場邊突然有粉絲大喊她的名字，而李雅英聽聞後下意識竟回了一聲「蛤～」，隨後左右張望看是誰叫她。結果這一聲「蛤」，讓現場球迷忍不住大笑，而影片PO出更笑翻一眾網友，「這個蛤真的超可愛的啦」、「蛤～ 雅英台化了」、「蛤的超有台味啊，超可愛」。同時也有不少人稱讚雅李英的笑容十分甜美且非常親民，「百看不膩」、「用心照顧到每一個人，這樣的雅英怎麼能不愛」。

此外，李雅英昨（22）日也在IG分享跳舞的短片，可見她穿著小背心及黑色短褲在涼亭上，大跳越南神曲〈叮叮噹噹〉，隨著音樂節奏扭腰擺臀的她，對著鏡頭露出甜美微笑，且上衣貼身設計讓她的凹凸有致的身材曲線一覽無遺，畫面十分養眼。

網友紛紛表示，「全糖雅英，雅英讓世界更美好」、「太可愛了我快被糖溺死」、「上班的疲憊感消失」、「雅英就是頂」、「雅英讓世界更美好」、「雅英跳的很棒完美」。而由於因「三振舞」爆紅的李珠珢，在先前曾來台參加富邦悍將大巨蛋主題日活動，加上近期又有李珠珢可能加入的傳聞，因此有粉絲直言，「富邦如果再加入李珠珢，我只能說真的宇宙邦」。

李雅英熱舞影片曝光後被網友狂讚。（圖／翻攝自李雅英IG）