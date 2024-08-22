金防部指揮官李定中(左二)親自到尚義機場出境大廳迎接參戰前輩與遺族，貼心關懷老人家身體狀況。(于家麒攝)

金防部官兵代表熱情獻上花圈，歡迎八二三英雄們重返金門。(于家麒攝)

前金防部指揮官郝以知(右二)也受邀前往金門，參加八二三戰役勝利66周年相關紀念活動。(于家麒攝)

今年適逢八二三戰役勝利66周年，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國的精神，國防部特於8月22、23日兩日在金門地區辦理系列紀念活動，今(22)日共有70位參戰前輩、41位遺族重返戰地，歷任指揮官郝以知、姜振中也受邀前來參加，金防部指揮官李定中、政戰主任鄭傑元都親自到尚義機場出境大廳迎接，由官兵代表熱情獻上花圈歡迎這些英雄們的蒞臨。

不少老英雄都是在身體狀況允許的情況下，年年都要回到金門參加八二三戰役勝利紀念活動，而不管多少次，每當再度踏上這片土地，都是滿滿的回憶湧上心頭，談起當年的砲戰的情景個個都慷慨激昂、想起不幸陣亡的老戰友更是瞬間紅了眼眶。

據了解，「八二三英雄團」一行人今日將陸續至「莒光樓」、「金門大橋」、「湖井頭戰史館」及「金門和平紀念園區」等地巡禮，回憶當年在金門保家衛國的光榮歲月；明天再接續參加八二三戰役勝利66周年相關紀念活動。

據悉，總統賴清德明天也將跨海親自主持八二三砲戰勝利66周年追思祭典，這也是他上任以來首次到金門，在兩岸關係緊繃的當下備受各界矚目。