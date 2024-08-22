劉宇衡指出，近期美國ISM與非農數據顯示企業動能趨緩，居民減少服務消費傾向，Fed可望在9月進入降息循環，此前聯準會主席於FOMC會議中放鴿已為降息鋪路，加上預期在美國降息後，偏弱的亞幣走勢可望止穩，外資可望重回亞股。

在產業發展上，AI三大要素算力算法數據持續進化，如AI PC、機器人，生成AI在2024開始落地應用，算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，而Apple也已加入AI競賽，並已開放開源模型達一個季度，相對生態系可望逐步成熟，將有2025年度換機需求提升。

短線震盪加大下，劉宇衡認為，高息股可望成為資金避風港，另一方面，台股高殖利率成分股在每年除權息旺季8~9月期間相對容易優於大盤，故高成長及高殖利率兩大題材可望為下半年台股行情兩大焦點。操作上，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。