頻尿是一種常見的泌尿系統問題，而吃錯食物恐會加重此症狀。對此，泌尿科醫師歸家豪指出，造成男女頻尿的地雷食物有所不同，男性應避免攝取過多高油脂的紅肉與利尿飲品；女性則要留意酸性、辛辣、高鉀食物及人工糖。另外，他推薦凱格爾運動對改善頻尿很有效，值得加入日常訓練。

何謂頻尿？醫師歸家豪於《如果云知道》節目中表示，根據國際尿失禁醫學會的定義，24小時內若上廁所超過8次，就算是頻尿，也就是白天清醒時，排尿間隔時間短於2小時，就要特別注意。

歸家豪接著提到，男女頻尿原因不同，男性常因攝護腺肥大造成膀胱開口堵塞，久而久之令膀胱收縮無力，餘尿變多引起頻尿；女性則可能因先天膀胱過動，或反覆泌尿道感染、免疫系統方面出問題等，容易導致膀胱內皮受損，使得膀胱較敏感而頻尿。

想要從飲食上來改善頻尿問題，歸家豪說，男性應避免攝取過多高油脂的紅肉類，來防止攝護腺增生太快，以及少喝酒精、茶、咖啡等利尿飲品；女性則要注意酸性、辛辣、高鉀食物，如柑橘類水果、辣椒等，以及人工糖，都可能刺激敏感的膀胱內皮，導致頻尿症狀加劇。

至於吃什麼有益膀胱？歸家豪建議，男性可多攝取茄紅素、南瓜籽、含鋅的食物，對於攝護腺健康都能發揮正面效益；女性則應重視預防泌尿道感染，多食用蔓越莓、菇類等，有助於保護膀胱內皮不要受損。另外，他也鼓勵民眾多吃十字花科蔬菜，如青花菜、高麗菜、大白菜等，以及Omega-3脂肪酸，都有很好的抗氧化效果，有助於減少身體發炎反應。

除了上述飲食外，歸家豪還推薦可做凱格爾運動，也就是骨盆肌底收縮運動，不論男女都適用，能重新校正膀胱的敏感度，對於改善頻尿有很大的幫助。

關於凱格爾運動的正確操作方式，泌尿科醫師高銘鴻曾說明，要同時擠壓並收緊尿道和肛門的肌肉，並保持呼吸，維持3～5秒；接著，重複此擠壓動作10次，每次重複之間休息3～5秒。若難以堅持上述秒數，則盡可能延長保持時間即可。

高銘鴻提醒，凱格爾運動可以躺著、坐著或站著進行練習，但要在整個練習過程中保持同個姿勢，才能達到最佳效果。並建議，初期每天可進行3組，過程中要保持雙腿放鬆並注意呼吸，藉由持之以恆地練習，就能逐漸增加肌肉的強度和耐力。