台中市議會今（22）天召開法規委員會，審查「台中市教保服務機構收費退費辦法」，教育局增訂幼兒園可在開學前預收當學期學費的20％為訂金，引發多位議員質疑20％的數字從何而來？當學期學費總額又是怎麼計算？且若學生最後未就讀該如何退費？此辦法目前已實施，經教育局說明後該案通過備查。

市議員林昊佑表示，中央的規範是幼兒園所預收費用比例由地方訂定，台中市決定預收比例為20％，這個標準從何來？許多幼兒園把費用分成學費、雜費、材料費及午餐費等多種項目，預收費用到底是怎麼計算，教育局應確實稽查。

市議員李中說，許多幼兒園相當搶手，還要帶著媽媽手冊先去登記，若孩子從3歲開始讀小班，難道要預繳3年費用？此種作法會不會變相鼓勵家長提早預訂名額。市議員陳俞融則表示，如果登記且繳交訂金最後卻決定不就讀，園所是否退還訂金？退費比例如何計算？

市議員江肇國質疑，台北市、新北市的預收訂金比例為10％，台中市的20％比台北還多出1倍，是如何計算。

教育局長蔣偉民表示，許多幼兒園原本就有預收訂金的作法，但各園所的預收金額標準不一，這次是中央制訂相關規範，明確制訂訂金收取辦法，台中市依照中央辦法修訂。

教育局強調，預收20％是經教育機構業者建議，過去一般幼兒園收取的訂金約在3000元至5000元不等，若以學期1萬5000元學費計算，20％符合該比例；若學生開學前就確定不入學就讀，可全額退費，但園所可收取1000元以下行政費。