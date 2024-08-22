網友發現，「台北西門威秀影城」近日開始徵兼職服務員。（圖／翻攝自104官網）

位於台北西門町的日新威秀影城，2020年時因租約到期而退出西門町商圈，讓不少影迷失望，不過今（22）日有民眾意外發現104人力銀行網站出現「台北西門威秀」的徵才訊息，一次要徵40名兼職服務員，薪資也曝光。

一名網友今日在臉書社團「電解陣 革命委員會」貼出一張圖片，細看竟是「台北西門威秀影城兼職服務員」的徵才內容，讓他好奇詢問「台北西門威秀影城即將開業？開在哪啊？會是在之前的喜滿客絕色影城嗎？」

104人力銀行網站的徵才內容顯示，兼職服務員工作內容包括售票、餐飲製作、影城樓面服務、顧客服務及影片放映等，時薪在183至213元之間，一次要徵40人，但上班地點僅透露在台北市萬華區，沒有詳細地址。

台北日新威秀影城自2007年開業，經營13年後因租約到期，於2020年9月熄燈，讓不少影迷惋惜，今日傳出將回鍋西門町商圈的消息，瞬間引起討論，隨後威秀影城也透過官方粉絲團發文證實「威秀影城～即！將！重！返！西！門！」。