6名登山客登山時迷路。（民眾提供／李京昇台中傳真）

6名登山客前往攀登橫嶺山並挑戰笛吹山的極限路線時，疑似不熟悉地形，加上體力不支，結果陷入困境，警方獲報前往救援，所幸6人都無大礙，恢復體力後順利返家。

台中市和平區橫嶺山昨天下午5時多，發生一起登山客迷路事件，約60多歲的2男4女前往挑戰自我，卻因為不熟悉地形、體力不支，打電話求助。和平警分局大棟派出所所長謝濬紘與警員陳欽偉接獲報案後，立即聯繫消防隊展開搜救行動。

警方從消防隊取得受困民眾的電話定位，確認其位置在笛吹山處附近，由於當天下午突降雷陣雨，原本陡峭的山路變得更加溼滑，救援過程極為艱難，最終救援人員，在沙蓮山附近成功找到受困的1男3女，並繼續前行，隨後也救出另1男1女，眾人在警方提供熱薑茶幫助下恢復體力，並順利下山。

據了解，一行人平時皆有登山經驗，當天從彰化區出發，早上9時抵達登山口開始登山，雖曾聽聞橫嶺山有一條極限挑戰的陵線路徑，但由於對該路線不熟悉，再加上山區起霧，最終迷路受困。所幸警方及消防隊即時救援，未釀成更大災難。

和平警分局長劉明興呼籲，登山旅遊愈來愈受歡迎，但高山路徑險峻，且天氣變化多端，易發生迷途或受傷事件，登山者應充分準備，並攜帶適當裝備結伴同行。若屬高山路段，建議聘請嚮導，切勿單獨前往，並在天候不佳時避免勉強入山，以確保自身安全。