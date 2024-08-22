疫情後中秋禮盒銷量差，真善美社會福利基金會邀藝人林逸欣站台。（呂筱蟬攝）

中秋節即將來臨，各社福團體推出月餅禮盒盼民眾獻愛心，不少社福團體都發現，疫情過後出國旅遊爆發，且民眾關注的議題增加，社福物資及捐款大幅減少，反而面臨寒冬。真善美社會基金會今年推中秋禮盒，銷量目前僅3成，22日邀請藝人林逸欣擔任一日公益大使，推廣民眾愛心訂購。

林逸欣捲起衣袖，向憨兒們學習如何包裝月餅禮盒，也陪伴憨兒一起畫畫。她說，中秋節快到了，看到憨兒們為禮盒著色，是一份很有意義的愛心月餅，雖然不少人擔心吃月餅會發胖，真善美社會福利基金會也發起購買月餅捐出，希望大家可以一起幫助憨兒們，將愛心推廣出去。

真善美社會福利基金會指出，中秋節與過年是社福團體最大的檔期，推出應景禮盒希望增加收入，然而近年來募款與販售禮盒的狀況大不如前，發現在疫情時期民眾待在家，反而對於社福團體有較多的關注，捐款及捐物資情形都相當踴躍，但是疫情過後各行各業復甦，民眾也瘋出國可以參與的活動又變多，反而對於社福團體的關注降低許多，尤其部分機構並無多餘的經費及能力可以投入網路行銷，面臨的困境越來越多。

真善美也說，今年基金會推廣中秋月餅目標8000盒，目前銷售不及往年訂單的3成，另外募集社區憨老家庭的愛心月餅，原需1000盒，目前也僅募到500盒，距離中秋節剩下不到1個月，推出的憨樂月餅禮盒有鳳梨酥、堅果塔、蛋黃酥、小月餅各式禮盒售價230元至860元不等，歡迎民眾洽詢訂購。