萬里區公所22日舉辦「五福齊航」愛心物資發放活動。（萬里區公所提供）

新北市萬里區公所於今（22）日舉辦「五福齊航」愛心物資發放活動，在區公所行政大樓1樓聯合服務中心熱烈展開。此次活動特別邀請熱心公益的民間團體及企業共同參與，針對萬里區內領有低收入、中低收入戶、身心障礙、中低收入老人、弱勢兒童及少年生活扶助等5大津貼的弱勢家庭，發放包括白米、麵條、醬油、食用油、水果等民生物資，預計約有800戶家庭受惠。

「五福齊航」活動的宗旨在於為弱勢家庭注入希望的力量，幫助他們度過難關，並航向更美好的未來。同時，藉由這樣的實際行動，讓這些家庭感受到社會的溫暖與關懷，不再感到孤立無援。此次活動受到社會各界的廣泛支持，萬里區的濟安宮、無極鳳天宮、宇錡建設及金山區的福座開發、新北市公益扶協會及宏正自動科技等多家單位積極捐贈物資，讓每個有需要的家庭都能獲得充足的資源。

萬里區長黃雱勉表示，感謝所有捐助者的無私奉獻，讓「五福齊航」活動得以圓滿成功，並讓區內的弱勢家庭感受到社會的溫情。她也呼籲社會各界關注偏鄉地區的需求，鼓勵更多人伸出援手，支持弱勢群體。萬里區公所將持續深入社區，發現並滿足居民的需求，提供即時的關懷與協助，提升每位居民的生活品質。