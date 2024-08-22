黃姓男子和呂姓婦人住在高雄市三民區某巷弄內，兩人所住透天厝正對門，黃男討厭「洗衣粉味」，要求呂婦不得在每天下午4點前洗衣，且需用烘衣機烘乾衣物，避免洗衣粉味飄向黃家。呂婦配合一個月後不想再配合，竟被黃男提告求償60萬元，法官認為黃男請求無理由，判他敗訴。

提告的黃男因對「洗衣粉味」很敏感，指控住他家對門的呂姓婦人每天在住處2樓露台洗、曬衣物，產生的濃重洗衣粉氣味，會隨風散溢飄到他家，他向環保局檢舉呂婦製造空氣污染，但環保局人員到場時，認為洗衣粉味不構成空氣污染，未對呂婦開罰。黃男只好聲請調解，呂婦做出讓步，同意不在每天下午4點前洗衣，且使用烘衣機烘乾衣物。

呂婦配合1個月後覺得很麻煩，且認為只協議到102年11月底，因此等協議時效結束，自行決定洗衣時間，此舉卻惹來黃男不滿，認為呂婦破壞協議，且侵害他居住安寧，向法院提告損害賠償向呂婦求償60萬元。

呂婦向法官喊冤，稱兩家相隔6米寬巷道，很難想像黃男會聞到濃厚洗衣粉味而出現身體不適，且雙方約定早已到期，沒有再協議延長時限，更沒有侵害黃男的權益，雙方雖然於102年10月20日達成協議，她否認同年12月6日達成第二次協議。

法官審理後認為，不論雙方有無成立第二次協議，呂婦有無按協議履行，均不構成侵權行為；且現今都市居群生活，生活起居很難不受他人影響，洗衣精揮發氣味會向四周空間流動飄散，就算有飄散至黃男住所，以兩間房子相距5至6公尺距離，侵害尚屬輕微，難認達不法侵害程度，黃男請求無理由，判敗訴，全案可上訴。