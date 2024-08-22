近年市面上越來越多食品添加「GABA」成分，食藥署今天（22）預告訂定使用限制及標示規定，未來相關食品應標示「避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物」。預告期共60天，蒐集各界意見，預計明年1月起生效。

GABA也就是γ-胺基丁酸（γ-aminobutyric acid）。食藥署副署長林金富說明，GABA存在於天然食物如菠菜、燕麥、小麥、大麥，以及發酵食物如泡菜等，人類食用歷史悠久，被認為可以幫助睡眠、舒緩放鬆心情。透過發酵取得的GABA原料，近年來被添加在飲料、巧克力等食品中，因此食藥署預告訂定使用限制及標示規定。

食藥署今天預告「以微生物發酵製取之食品原料γ-胺基丁酸（γ-aminobutyric acid）之使用限制及標示規定」草案，內容包括：每日食用限量為100毫克，以及使用該原料的食品應標示「避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物；孕婦、授乳者、嬰幼兒須諮詢醫師方可使用」之警語字樣。

林金富說明，由於GABA和降血壓、鎮靜及癲癇等藥物會產生交互作用，增加中樞神經抑制作用，等於是加成反應，因此預告訂定須加註警語。目前美國、加拿大、日本等國都有訂定GABA用於食品的每日食用限量標準，各國不太一樣，加拿大為每天300毫克，我國則依專家討論結果，考量民眾可能從其他天然食物攝取到GABA，因此訂定為每日食用限量為100毫克。

食藥署說明，本草案除警語標示規定預定自115年1月1日生效外，其餘規定預定自正式發布日生效。草案正式施行後，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，將依《食品安全衛生管理法》第47條及第48條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，以維護民眾飲食健康安全。